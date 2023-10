Ένας υπέροχος σκύλος εντοπίστηκε στις κερκίδες του «Κένιλγουορθ Ρόουντ» για το ματς της Λούτον με την Τότεναμ.

Η Τότεναμ μοιάζει με μια εντελώς διαφορετική ομάδα υπό τον Άγγελο Ποστέκογλου, με αυτοπεποίθηση και επιθετική προσέγγιση στο παιχνίδι της. Ούσα αήττητη μέχρι στιγμής στη σεζόν στην Premier League και μόλις ένα βαθμό μακριά από την κορυφαία Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε στο «Κένιλγουορθ Ρόουντ» για να αντιμετωπίσει τη Λούτον για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο γήπεδο της Λούτον πάντως, οι κάμερες εντόπισαν τον πιο υπέροχο φίλαθλο που πήρε κανονικά τη θέση του στην κερκίδα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι των δύο ομάδων. Πρόκειται για έναν σκυλάκο που φυσικά έχει γίνει ήδη viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο:

Dog spotted at Kenilworth Road for Luton vs Spurs 😍pic.twitter.com/yvlwuoasor