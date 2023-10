Μπέκαμ: Η Βικτόρια μιλάει ανοιχτά για την περίοδο που ο Ντέιβιντ την απατούσε με τη βοηθό του

Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την εφιαλτική περίοδο που ο Ντέιβιντ Μπέκαμ την απατούσε με τη βοηθό του ενώ έπαιζε στη Μαδρίτη.

Σήμερα κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του είναι αυτό όπου η Βικτόρια μιλάει για την απιστία του άντρα της.

Είκοσι χρόνια πριν, την περίοδο όπου ο Μπεκς είχε πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε έρθει πιο κοντά με την προσωπική του βοηθό, Ρεμπέκα Λος. Τότε η Βικτόρια είχε μείνει πίσω στην Αγγλία ώστε ο Μπρούκλιν κι ο Ρομέο να μην αλλάξουν περιβάλλον με τα σχολεία τους.

Η Βικτόρια, που σήμερα δηλώνει περήφανη για το σύζυγό της στηρίζοντάς τον και σ' αυτό το βήμα του, μιλώντας στην κάμερα εξηγεί πως εκείνοι οι μήνες ήταν οι χειρότεροι της ζωής της και πως έδινε μάχη για να κρατηθεί ζωντανός ο γάμος της.

«100%. Ήταν για εμάς η χειρότερη περίοδος. Γιατί φαινόταν πως όλος ο κόσμος ήταν εναντίον μας», λέει χαρακτηριστικά στο ντοκιμαντέρ η Βικτόρια και εξηγεί:

«Μέχρι τη Μαδρίτη, σκεφτόμουν μερικές φορές πως εμείς ήμασταν απέναντι σ' όλους τους άλλους, αλλά ήμασταν μαζί. Ενωμένοι και πως είχαμε ο ένας τον άλλο. Αλλά όταν βρεθήκαμε στην Ισπανία, δεν αισθανόμασταν το ίδιο. Κι αυτό είναι λυπηρό. Και δε μπορώ να σας περιγράψω πόσο δύσκολο ήταν. Και πόσο με επηρέασε» και χαρακτηρίζει το χρόνο στη Μαδρίτη «εφιάλτη».

Ο ίδιος ο Μπέκαμ, για εκείνη την περίοδο δήλωσε πως αισθανόταν «σωματικά άρρωστος» ενώ για το πώς τελικά κατάφεραν να διατηρήσουν το γάμο τους, ο ίδιος είπε ότι πραγματικά δεν ξέρει.

«Η Βικτόρια είναι τα πάντα για μένα. Το να τη βλέπω πληγωμένη ήταν τρομερά δύσκολο. Γι’ αυτό που είχαμε άξιζε να παλέψω. Μερικές μέρες ξυπνούσα και σκεφτόμουν "πώς θα πάω να δουλέψω; Πώς θα παριστάνω πως όλα είναι καλά;"».

