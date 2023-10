H Ένωση Διαιτητών της Αγγλίας αποδέχτηκε το αίτημα της Λίβερπουλ και θα δημοσιεύσει τη συνομιλία του διαιτητή με τον VAR στη φάση του ακυρωθέντος γκολ του Ντίας κόντρα στην Τότεναμ.

Η Λίβερπουλ δεν σκοπεύει να αφήσει έτσι το διαιτητικό «έγκλημα» που έγινε εις βάρος στην αναμέτρηση με την Τότεναμ στο Λονδίνο. Οι Reds ζήτησαν να λάβουν στην κατοχή τους το ηχητικό της συνομιλίας του διαιτητή Σάιμον Χούπερ, με τον διαιτητή VAR, Ντάρεν Ίνγκλαντ, στη φάση του καθαρού γκολ του Λουίς Ντίας που ακυρώθηκε για ανύπαρκτο οφσάιντ και το έτοιμα τους έγινε αποδεκτό.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς η Ένωση Διαιτητών της Αγγλίας (PGMOL) αποφάσισε να στείλει στη Λίβερπουλ το ηχητικό ντοκουμέντο και όπως προκύπτει εν συνεχεία θα δημοσιοποιηθεί.

Πάντως η Επιτροπή Διαιτησίας τιμώρησε τόσο τον Ντάρεν Ίνγκλαντ όσο και τον AVAR, Νταν Κουκόσο για το τεράστιο λάθος τους και τους αντικατέστησε από τις αναμετρήσεις Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπρέντφορντ και Φούλαμ - Τσέλσι, στις οποίες είχαν οριστεί.

🚨| The audio of the conversations between the match officials involved in the VAR controversy during Liverpool's defeat at Tottenham WILL be released. pic.twitter.com/4AJKLS6Eyc