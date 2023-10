Ο Μιχαΐλο Μούντρικ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα μετά από δέκα μήνες και σκόραρε για την Τσέλσι, η οποία είχε να πετύχει κάποιο γκολ από τις 25 Αυγούστου.

Ο Μιχαΐλο Μούντρικ έσπασε την... κατάρα που τον κυνηγούσε, καθώς σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Τσέλσι μετά από 24 παιχνίδια!

Ο 23χρονος εξτρέμ που είχε στοιχίσει 70 εκατ. ευρώ, άνοιξε λογαριασμό με τους Μπλε, οι οποίοι έσπασαν επίσης τη δική τους κατάρα καθώς είχαν να σκοράρουν στην Premier League από τις 25 Αυγούστου.

Μετά από εξαιρετική μπαλιά του Κόλγουιλ, ο Μούντρικ κατέβασε την μπάλα με το στήθος στην περιοχή και εκτέλεσε άψογα για το 1-0 της Τσέλσι.

Mudryk's first and last goal for Chelseapic.twitter.com/VRkaXYUZr0