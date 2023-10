Τα «απόνερα» του Τότεναμ - Λίβερπουλ έφτασαν μέχρι τις τάξεις της εθνικής Αργεντινής με τους Ρομέρο και Μακ Άλιστερ να την... λένε ο ένας στον άλλον σε ανάρτηση του πρώτου στο Instagram.

Δεν ήταν μόνο η διοίκηση της Λίβερπουλ και ο Γιούργκεν Κλοπ που ήταν έξαλλοι με την διαιτησία, αλλά και κάποιοι από τους παίκτες των «Ρεντς». Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ ήταν ένας απ' αυτούς, ο οποίος μάλιστα πήγε αργότερα και την... είπε στον Ρομέρο της Τότεναμ και συμπαίκτη του στην εθνική Αργεντινής σχολιάζοντας σε μία ανάρτηση που έκανε ο Αργεντινός στόπερ για το παιχνίδι.

Ο Ρομέρο ανέβασε μία φωτογραφία που πανηγυρίζει με τον κόσμο της ομάδας και έγραψε «Αυτή η ομάδα έχει τρομερό πνεύμα, τρομερή καρδιά, πάντα έτσι, όλοι μαζί!». Ο μέσος της Λίβερπουλ σχολίασε από κάτω κι έγραψε «Φυσιολογικό όταν αγωνίζεσαι με δώδεκα παίκτες...», με τον Αργεντινό κεντρικό αμυντικό της Τότεναμ να μην το αφήνει να πέσει κάτω και να απαντάει «Πήγαινε κλάψε σπίτι σου».

🚨😬| Alexis MacAllister under Cristian Romero’s post regarding Tottenham’s win against Liverpool:



“Normal when you play with 12”



Romero replies: “Go cry at home” pic.twitter.com/2KZkNCibKj