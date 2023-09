Συμφωνία με στρατηγικό συνέταιρο ολοκλήρωσε η FSG, η οποία πούλησε μειοψηφικό πακέτο μετοχών της Λίβερπουλ στην αμερικανική Dynasty Equity για ένα ποσό μεταξύ 95-190 εκατ. ευρώ.

Τα πλάνα της FSG για συμφωνία με στρατηγικό συνέταιρο που θα βοηθούσε οικονομικά για την εύρυθμη λειτουργία της Λίβερπουλ έγιναν πραγματικότητα!

Οι ιδιοκτήτες των Reds ανακοίνωσαν την πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Dynasty Equity, η οποία πρόκειται για μια αμερικανική επενδυτική εταιρεία που ειδικεύεται στην αγορά μειοψηφικών μεριδίων σε αθλητικά franchises.

Αν και οι οικονομικές λεπτομέρειες του deal δεν αποκαλύφθηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη, η έγκυρη «Guardian» τονίζει πως η συμφωνία έκλεισε για ένα ποσό μεταξύ 96 και 190 εκατομμυρίων ευρώ.

Όσοι πάντως ονειρεύονται χρήμα και μεταγραφές μετά την επένδυση των Αμερικανών... πιθανότατα θα απογοητευτούν! Κι αυτό διότι σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το συγκεκριμένο deal αποσκοπεί στην εξόφληση τραπεζικών δανείων, κεφαλαιουχικών δαπανών, αλλά και μεταγραφών του προηγούμενου καλοκαιριού.

«Η μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στη Λίβερπουλ παραμένει τόσο ισχυρή όσο ποτέ», δήλωσε ο πρόεδρος της FSG, Μάικ Γκόρντον. «Πάντα λέγαμε ότι εάν υπάρχει ένας επενδυτικός εταίρος που είναι κατάλληλος για τη Λίβερπουλ, τότε θα επιδιώξουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανθεκτικότητας του συλλόγου και της μελλοντικής ανάπτυξης.

«Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε τη μακροχρόνια σχέση με τη Dynasty για να ενισχύσουμε περαιτέρω την οικονομική θέση του συλλόγου και να διατηρήσουμε τις φιλοδοξίες μας για συνεχή επιτυχία εντός και εκτός γηπέδου».

