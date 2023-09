Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ αναδιαμόρφωσε την προσφορά του για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την οικογένεια Γκλέιζερ.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ δεν το βάζει κάτω. Μπορεί να έχουν περάσει πέντε μήνες από την τελευταία του προσφορά για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος συνεχίζει να προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή με την οικογένεια Γκλέιζερ και να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του κλαμπ.

Η πλευρά του Ράτκλιφ δεν αύξησε την προσφορά αλλά προχώρησε σε μια αναδιαμόρφωση της. Στόχος του είναι να δελεάσει τους κατόχους των υπόλοιπων μετοχών, ώστε να προχωρήσει το «deal». Μπορεί να έχουν περάσει μήνες αλλά ο εκ των πλουσιότερων ανδρών του Ηνωμένου Βασιλείου αισιοδοξεί πως θα καταφέρει να γίνει το αφεντικό των Κόκκινων Διαβόλων.

Οι Γκλέιζερ έχουν βάλει «πωλητήριο» στο κλαμπ από τον Νοέμβριο του 2022. Ο μόνος ανταγωνιστής του Ράτκλιφ δείχνει να είναι ο Σεΐχης του Κατάρ Γιασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θανί.

NEW: Billionaire Jim Ratcliffe is restructuring his offer to buy Manchester United, sources say, in an attempt to break the deadlock in the long-running takeover saga https://t.co/GfDFoxgEdO