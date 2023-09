Ο Αιγύπτιος σταρ της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, έδωσε μια σπάνια εικόνα απ' τις συνομιλίες του για το συμβόλαιό του με τους «Reds», μέσω... μιας μελέτης του Harvard Business School.

Πέρυσι, υπήρχαν αμφιβολίες για το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ μετά από αναφορές ότι και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη δυσκολεύονταν να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα νέο συμβόλαιο. Ωστόσο, αυτές οι αμφιβολίες εξαλείφθηκαν όταν επιβεβαιώθηκε ότι ο Αιγύπτιος είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο παρατείνοντας την παραμονή του στο «Άνφιλντ» μέχρι το 2025.

Αφού σκόραρε εναντίον της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ το απόγευμα της Κυριακής (24/09), ο έμπειρος επιθετικός μοιράστηκε μέσω social media μια μελέτη του Χάρβαρντ που επικεντρώθηκε στις συζητήσεις για το συμβόλαιό του. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ατζέντης του Ramy Abbas Issa του είπε στο τηλέφωνο: «Αρχίζω να φοβάμαι ότι μπορεί να μην καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για ένα νέο συμβόλαιο, Μοχάμεντ - η τελευταία τους προσφορά απέχει ακόμα πολύ από αυτό. θέλουμε». Ο Σαλάχ φέρεται να είπε: «Θέλω να μείνω στη Λίβερπουλ, αλλά ο σύλλογος πρέπει να δείξει ότι θέλει να μείνω κι εγώ».

Στη συνέχεια, το έγγραφο υπογράμμισε θέματα όπως το αν ήταν σωστό ή λάθος να πιέσουμε για μεταγραφή και τη σχέση μεταξύ του Σαλάχ και του μάνατζέρ του στο παρελθόν. «Είμαστε συνεργάτες. Ξέρω ότι θα κάνει πάντα ό,τι καλύτερο για μένα», λέει ο Αιγύπτιος για τον εκπρόσωπό του.

Αυτό το καλοκαίρι, το μέλλον του ήταν ξανά στον αέρα μετά από έντονο ενδιαφέρον από την Αλ Ιτιχάντ, ωστόσο, η Λίβερπουλ ήταν ανένδοτη από την πρώτη μέρα ότι ο παίκτης δεν ήταν προς πώληση και απέρριψε την προσφορά αξίας 200 εκατομμυρίων λιρών.

New case alert! 🚨 An examination of the unparalleled Mohamed Salah, his agent Ramy Abbas, and their contract negotiations with Liverpool FC last summer. 😁 Big thanks to @MoSalah and @RamyCol for offering a look behind the scenes, @taherelmoataz, @liverpoolfc, and @ianlynam. 🙏 pic.twitter.com/NSBvVCMmj7