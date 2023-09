Ο Μαμαντού Εντιαγέ «σκέπασε» τον... γίγαντα Χάαλαντ

Μπορεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ να θεωρείται γίγαντας για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου, όμως μπροστά στον πρώην NBAer, Μαμαντού Εντιαγέ, φέρνει περισσότερο σε... νάνο.

Βλέποντας τον κόσμο από τα 194 εκατοστά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί έναν από τους πιο θηριώδεις επιθετικούς στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα, με το ύψος και τη σωματοδομή του να τρομοκρατεί τις αντίπαλες άμυνες.

Μπορεί βέβαια στο ποδόσφαιρο ο Νορβηγός να δείχνει τρομακτικός, αλλά στο μπάσκετ είναι μια διαφορετική ιστορία... Ενδεικτική είναι η κοινή φωτογραφία που μοιράστηκε με τον πρώην NBAer, Μαμαντού Εντιαγέ, με τον Χάαλαντ μπροστά του να μοιάζει... νάνος.

Με ύψος 2,13 ο Σενεγαλέζος «σκέπασε» κανονικότατα τον Νορβηγό και προκάλεσε διάφορα σχόλια στα social media, τα οποία έδωσαν viral διάσταση στη φωτογραφία.

Παράλληλα αρκετό χιούμορ είχαν και οι συγκρίσεις των Έντερσον - Μπερνάρντο Σίλβα με τον Εντιαγέ, ο οποίος συνάντησε τους αστέρες της Μάντσεστερ Σίτι μετά τον αγώνα απέναντι στη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο.

7'6" Senegalese basketball player Mamadou N'Diaye with Man City players 🇸🇳



Haaland is 6'4" 😳



(via mamadou_ndiaye34/IG) pic.twitter.com/VBoZda6S3w