Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τον Έρικ Τεν Χαγκ, τραγουδώντας το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια της σκληρής εντός έδρας ήττας από την Μπράιτον.

Πέρα από τις αποδοκιμασίες, ο Έρικ Τεν Χαγκ δέχθηκε και... καζούρα από το «Ολντ Τράφορντ» στη βαριά εντός έδρας ήττα από την Μπράιτον.

Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θυμήθηκαν τη διαμάχη του Ολλανδού κόουτς με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και... διάλεξαν στρατόπεδο. Για την ακρίβεια τραγούδησαν δυνατά το όνομά του, ρίχνοντας έτσι τα «καρφιά» τους προς τον τεχνικό των Κόκκινων Διαβόλων.

🚨 Manchester United fans chanting ‘VIVA RONALDO’ during the defeat vs Brighton.pic.twitter.com/0hmrVv9zEf