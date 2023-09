Ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν γλίτωσε από την οργή του κόσμου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα... άκουσε στον αγώνα με τη Μπράιτον για την απόφασή του να βγάλει τον Χόιλουντ από το ματς.

Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Από τη μια τα εσωτερικά προβλήματα που την ταλανίζουν και από την άλλη τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα έχουν κάνει αφόρητο το κλίμα εντός του συλλόγου.

Κάτι που κατάλαβε πολύ καλά και ο Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος βίωσε την οργή του κόσμου στον αγώνα με τη Μπράιτον. Συγκεκριμένα το «Ολντ Τράφορντ» αποδοκίμασε τον Ολλανδό για την απόφασή του να βγάλει τον Χόιλουντ από το ματς για χάρη του Μαρσιάλ, τη στιγμή μάλιστα που οι Γλάροι προηγούνταν ήδη με 2-0.

Μια απόφαση που μάλιστα δεν έμελλε να αλλάξει και πολλά, μιας και οι φιλοξενούμενοι λίγο αργότερα πέτυχαν και τρίτο γκολ για να σφραγίσουν το διπλό με 3-1.

🚨 Old Trafford starts booing when Rasmus Hojlund taken off for Anthony Martial pic.twitter.com/nMK3Sl9yXc