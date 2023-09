Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησε σε συμφωνία με τη βορειοαμερικανική χορηγική εταιρεία, «Snapdragon», που ανήκει στην «Qualcomm».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τη βορειοαμερικανική χορηγική εταιρεία, «Snapdragon», που ανήκει στην «Qualcomm».

Το συμβόλαιο των Κόκκινων Διαβόλων με την εταιρεία αναμένεται να είναι ύψους 69,83 εκατ. ευρώ ανά σεζόν και αφορά τόσο τις ανδρικές όσο και τις γυναικείες ομάδες. Ο σύλλογος από το Μάντσεστερ είχε ήδη μία συμφωνία χορηγίας με τη «Qualcomm» από τον Ιούλιο του 2022, η οποία τώρα ανανεώθηκε. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γιουνάιτεντ είχε τη «Snapdragon» ως χορηγό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η «Qualcomm» συμφώνησε να βοηθήσει τη Γιουνάιτεντ στο θέμα της συνδεσιμότητας κινητής τηλεφωνίας στο «Ολντ Τράφορντ», επιδιώκοντας να βελτιώσει την εμπειρία των φιλάθλων της στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συμφώνησε μια διευρυμένη στρατηγική συνεργασία με την Qualcomm Technologies, Inc., η οποία θα δει το σήμα της Snapdragon να εμφανίζεται στο μπροστινό μέρος της διάσημης φανέλας του συλλόγου. Η Qualcomm Technologies είναι ήδη παγκόσμιος συνεργάτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και προωθεί το σήμα Snapdragon της. Βάσει της διευρυμένης συμφωνίας, η Snapdragon θα γίνει ο βασικός συνεργάτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την αρχή της σεζόν 2024-25, εμφανιζόμενος τόσο στις ανδρικές όσο και στις γυναικείες φανέλες», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η Γιουνάιτεντ.

