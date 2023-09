Ανανέωσε με τον Τζόε Γουόραλ μέχρι το 2026 η Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τζόε Γουόραλ μέχρι το 2026.

Την φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ θα συνεχίσει να φοράει ο Τζόε Γουόραλ μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Ο 26χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός είναι προϊόν των ακαδημιών της ομάδας (ήρθε το 2011) και δεν έχει φύγει ποτέ απ' αυτήν, πέρα από δύο δανεισμούς που έχει στην καριέρα του σε Νταγκ & Ρεντ και Ρέιντζερς.

Ο Τζόε Γουόραλ έχει φέτος ήδη συμμετέχει σε τέσσερα παιχνίδια φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού ενώ πέρυσι αγωνίστηκε σε 34 ματς, σκοράροντας κι ένα γκολ, κάποια απ' αυτά επίσης ως αρχηγός.

Συνολικά μετράει 220 συμμετοχές με την φανέλα των «Tricky Trees» έχοντας πέντε γκολ και έξι ασίστ.

#NFFC is delighted to announce that Joe Worrall has signed a new contract with the club ✍️