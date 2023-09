Σοκαριστική πτώση των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς κατά τη διάρκεια της Τρίτη (9/5) η αξία τους έπεσε έως και 21%. Πάνω από 550 εκατομμύρια λίρες η συνολική χρηματιστηριακή «χασούρα».

Επιχειρηματική «κρίση» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η «Daily Mail» έβγαλε στο φως πως η οικογένεια Γκλέιζερ αποσύρει τις μετοχές του κλαμπ από την αγορά επειδή δεν βρέθηκε αγοραστής για την τιμή που ζητούσαν, (7 έως 10 δισεκατομμύρια λίρες) και αυτή η εξέλιξη έφερε τον καταποντισμό της τιμής της μετοχής του κλαμπ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Αυτή την Τρίτη (5/9) έγινε αρνητικό ρεκόρ για τους Κόκκινους Διαβόλους τα τελευταία 11 χρόνια, όταν και το κλαμπ μπήκε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης! Μάλιστα κατά τη διάρκεια της ημέρας οι μετοχές είχαν πέσει μέχρι και 21% και πλέον έχουν σταθεροποιηθεί στο -18%.

Με πιο απλά λόγια μέσα σε μόνο μια μέρα η Γιουνάιτεντ έχασε 550 εκατομμύρια λίρες από την χρηματιστηριακή της αξία!

Manchester United's share price is on track for its worst day after £550m was wiped off the value of the club at the lowest point of the shares today 💰📉 pic.twitter.com/yCEGFUATym