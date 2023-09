Οι οπαδοί της Άρσεναλ στην Ουγκάντα ​​πραγματοποίησαν πορεία και γιόρτασαν τη νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-1 στο «Emirates».

Αποτέλεσμα αυτού, στην Ουγκάντα ​​να ξεχυθούν δεκάδες οπαδοί της στους δρόμους της Jinja City, για να πανηγύρισουν. Οι φίλοι της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα «παρέλασαν» και τραγούδησαν συνθήματα των Gunners κρατώντας ένα τεράστιο πανό, με το οποίο τριγύριζαν στην πόλη της Ανατολικής Ουγκάντας.

Scenes in Uganda.. Arsenal fans home and abroad are unbearable and I love it 😂😂😂 pic.twitter.com/jGmsF5Jtol