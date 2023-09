Η Λίβερπουλ στοχεύει στην απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ, σε περίπτωση που ο Μοχάμεντ Σαλάχ μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ θα προσπαθήσει να πάρει στο «Άνφιλντ» τον Κιλιάν Μπαπέ, σε περίπτωση που η Αλ Ιτιχάντ αποκτήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ σύμφωνα με την «L' Equipe».

Με τη μεταγραφική περίοδο στη Σαουδική Αραβία να λήγει την Πέμπτη (7/9), η ομάδα των Καρίμ Μπενζεμά και Ενγκολό Καντέ έχει δύο μέρες μπροστά της για να καταφέρει να πείσει τους Reds να συμφωνήσουν για την παραχώρηση του Αιγύπτιου επιθετικού. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το deal, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ θα κινηθούν για την απόκτηση του Γάλλου super star της Παρί Σεν Ζερμέν το 2024, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

🚨 Liverpool remain a possible destination for Kylian Mbappé next summer! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Real Madrid are holding their cards close to their chest and are officially waiting for Mbappé to show his desire to sign for them.



