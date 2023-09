Οπαδός φέρεται να χτύπησε με κουτουλιά τον Ρόι Κιν - Η αστυνομία διεξάγει έρευνα (vid)

Η αστυνομία ερευνά μια φερόμενη επίθεση εναντίον του Ρόι Κιν κατά τη διάρκεια του αγώνα της Άρσεναλ εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Κυριακή (03/09).

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη αφού ένας οπαδός φέρεται να χτύπησε με κουτουλιά τον πρώην μέσο της Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Emirates Stadium. Το περιστατικό συνέβη στα τελευταία στάδια του αγώνα, λίγο αφότου γίνει η ανατροπή των Gunners. Ο Κιν και ο συνεργάτης του «Sky Sports» Ρίτσαρντς βρίσκονταν μεταξύ του στούντιο και του γηπέδου όταν ο καβγάς σημειώθηκε με ένα μέλος του κοινού, το οποίο φέρεται να στόχευσε με μια κουτουλιά τον Κιν και τον έπιασε στο πηγούνι και το στήθος.

Ένας μάρτυρας είπε ότι ο Κιν τρόμαξε αλλά δεν αντέδρασε επιθετικά ενώ ο Ρίτσαρντς ζήτησε από τον άνδρα να ζητήσει συγγνώμη. Η σύγκρουση επεκτάθηκε σε έναν χώρο φιλοξενίας όπου ο Ρίτσαρντς προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση πριν γίνει κατανοητό ότι ο εν λόγω άνδρας τράπηκε σε φυγή και εγκατέλειψε το γήπεδο.

Βίντεο από το περιστατικό εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Κυριακής. Εκπρόσωπος του Sky Sports δήλωσε: «Κατανοούμε ότι η αστυνομία ερευνά μια φερόμενη επίθεση από μέλος του κοινού αμέσως πριν από το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν έγιναν συλλήψεις και ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Micah Richards go change am for the fan wey headbutt Roy Keane. pic.twitter.com/lAohP8pUBG