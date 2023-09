Το να βλέπεις την ομάδα σου να σκοράρει στην εκπνοή ενός αγώνα είναι μια στιγμή που αναμφίβολα γιορτάζεις με την καρδιά σου ακόμα κι αν φανείς ζωντανά στην εθνική τηλεόραση.

Οι τηλεθεατές που παρακολουθούσαν τις ειδήσεις του «Channel 4» το βράδυ της Κυριακής πρέπει να αναρωτιούνται τι συνέβαινε στην αίθουσα σύνταξης, όταν πίσω από τον παρουσιαστή των ειδήσεων διακρίνονταν σκηνές πανηγυρισμών από τους συναδέλφους του. Όπως όλα δείχνουν οι επευφημίες ήταν από οπαδούς της Άρσεναλ που πανηγύριζαν τη νίκη της ομάδας τους επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Καθώς ο παρουσιαστής ολοκλήρωνε το ρεπορτάζ, φάνηκαν ξεκάθαρα πολλά χέρια στον αέρα την στιγμή που ολοκληρωνόταν το μεγάλο παιχνίδι των Gunners με την Γιουνάιτεντ, με έναν κύριο συγκεκριμένα να σηκώνεται στα πόδια του κουνώντας πανηγυρικά τις γροθιές του στον αέρα πολλές φορές. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα όδευε προς την ισοπαλία με 1-1 καθώς ο αγώνας της Κυριακής μπήκε στα οκτώ λεπτά του πρόσθετου χρόνου. Αλλά καθώςάδειαζε η «κλεψύδρα» ο Ντέκλαν Ράις βρήκε πέτυχε το πρώτο του γκολ για τον σύλλογο και στη συνέχεια, ο Γκάμπριελ Ζεσούς πρόσθεσε ένα ακόμα λίγο αργότερα για το τελικό 3-1!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Definitely not me celebrating @Arsenal’s 3rd goal vs Man Utd on live national telly.



(Sorry @C4Ciaran!) 😂#ARSMNU pic.twitter.com/fYNUCclQIx