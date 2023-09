Χάαλαντ για το γκολ της Σίτι που... σήκωσε αντιδράσεις: «Ήταν οφσάιντ, δεν έπρεπε να μετρήσει» (vid)

Σάλο προκάλεσε στην Αγγλία το τέρμα του Άκε που δεν ακυρώθηκε από διαιτητή και VAR για οφσάιντ του Ακάντζι στο ματς κόντρα στη Φούλαμ, με τον Χάαλαντ μάλιστα να παραδέχεται πως το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει.

Κάθε εβδομάδα οι διαιτητικές αποφάσεις στην Αγγλία γεννούν και νέα κύματα γκρίνιας! Το τελευταίο συμβάν που κέντρισε τις εντυπώσεις αφορά το δεύτερο τέρμα της Μάντσεστερ Σίτι στη νίκη επί της Φούλαμ, με τον ίδιο τον Χάαλαντ μάλιστα να ομολογεί πως δεν θα έπρεπε να έχει μετρήσει.

Ο Άκε με κεφαλιά σκόραρε όμως πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα ο Ακάντζι από καθαρή θέση οφσάιντ πήδηξε από πάνω της.

Ο Νορβηγός φορ απάντησε μετά το παιχνίδι σε ερώτηση για το συγκεκριμένο τέρμα και εμφανίστηκε... αφοπλιστικά ειλικρινής.

«Ήταν οφσάιντ το δεύτερο γκολ μας, δεν έπρεπε να μετρήσει καταλαβαίνω τις διαμαρτυρίες της Φούλαμ. Προσωπικά θα ήμουν έξαλλος αν βρισκόμουν στη θέση της», ανέφερε ο Χάαλαντ.

“I think it was offside as well, I feel bad for them (Fulham) I would be fuming if I was them.”



A very honest reply from @ErlingHaaland on Manchester City’s second goal today.



