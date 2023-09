Παίκτης της Τότεναμ είναι και με τη... βούλα ο Μπρέναν Τζόνσον, ο οποίος αποτέλεσε την ακριβότερη πώληση της ιστορίας της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Στην Τότεναμ ο Μπρέναν Τζόνσον με πώληση-ρεκόρ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Οι Σπερς του Ποστέκογλου ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του ταλαντούχου επιθετικού, αντί 52 εκατομμυρίων ευρώ, ποσού που καθιστά τον Ουαλό τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή που... ξεπροβόδισαν ποτέ οι Ρεντς.

Ο 22χρονος, που έχει ανδρωθεί στον σύλλογο από το Νότιγχαμ, λέει «αντίο» μετά από 14 χρόνια και ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Συνολικά με τους Ρεντς κατέγραψε 109 συμμετοχές με 29 γκολ και 12 ασίστ.

We are delighted to announce the signing of Brennan Johnson! 🤍



Let's go, Brennan! 💪