«Η Φούλαμ θέλει τον Εμβιλά για αντικαταστάτη του Παλίνια»

Κρούση από την Premier League φαίνεται πως δέχθηκε ο Γιαν Εμβιλά καθώς η Φούλαμ παρακολουθεί την περίπτωσή του.

Ο Ζοαό Παλίνια έιναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και η Φούλαμ κινείται για την εύρεση του αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σάντι Αούνα, ο άλλοτε χαφ του Ολυμπιακού, Γιαν Εμβιλά βρίσκεται ψηλά στη λίστα για τη μεσαία γραμμή.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό πριν λίγους μήνες καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του με τους «ερυθρολεύκους» και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Premier League μοιάζει ως ένας πιθανός προορισμός για τον έμπειρο ποδοσφαιριστή ενώ το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως και η Μαρσέιγ τον έχει στα... ραντάρ της.

