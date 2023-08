Την κοινή γνώμη της Αγγλίας απασχολεί το λανσάρισμα ενός αυτοβιογραφικού βιβλίου που αναφέρεται, ανώνυμα, στις σεξουαλικές... περιπέτειες μιας φυσικοθεραπεύτριας που κατά τη διάρκεια της καριέρας της ενεπλάκη με πασίγνωστους αθλητές.

Πώς και πώς περιμένει η Αγγλία το Σάββατο όταν το... πολυζητημένο στο Νησί, «The Sports Physio», θα βγει στην αγορά. Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο από την «ανώνυμη κυρία στα λευκά», το οποίο εξιστορεί τις σεξουαλικές περιπέτειες μιας φυσικοθεραπεύτριας με καριέρα στον χώρο του αθλητισμού.

Η γυναίκα συγγραφέας αναφέρεται λεπτομερώς σε διάφορα σχετικά περιστατικά που της έχουν συμβεί - απολύτως συναινετικά - εν ώρα εργασίας. Μεταξύ αυτών, και η συμμετοχή της σε όργιο με δύο «πασίγνωστους» Άγγλους ποδοσφαιριστές, το οποίο προέκυψε όταν φλέρταρε έντονα με έναν από αυτούς κατά τη διάρκεια μασάζ, πριν ο δεύτερος εισέλθει στον ίδιο χώρο.

'Secret physio' reveals how she had threesome with two 'very famous' England footballers - as she lifts the lid on string of affairs with top athletes in steamy memoir https://t.co/ycP6jzu0Av pic.twitter.com/0tVR6paAYU