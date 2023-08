Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε προειδοποιήσει τον Τζέισον Τίνταλ ότι η φετινή σεζόν με τις νέους κανόνες της Premier για τα μέλη των σταφ θα είναι... δύσκολη. Έστω και με τρόπο που δεν περίμενε, ο βοηθός του Έντι Χάου πήρε το μάθημά του από τον Γερμανό για το νόημα σιωπής στο 1-0 της Νιούκαστλ.

Για τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ η νίκη μέσα στο «St. James' Park» δεν ήταν σε καμία περίπτωση κάτι σπάνιο ή άγνωστο. Πριν από το κυριακάτικο ματς κόντρα στη Νιούκαστλ, οι Reds προέρχονταν από δύο σερί «διπλά» και ένα αήττητο σερί έξι αγώνων στην έδρα των Magpies, με τελευταία αποτυχία στην πρώτη σεζόν του Γερμανού coach στο τιμόνι της.

Όπως δήλωσε, όμως, ο τελευταίος, αυτή η νίκη (1-2) διέφερε από τις υπόλοιπες: «Αυτό που έγινε ήταν πιο δύσκολο και από το ματς με την Μπαρτσελόνα το 2019. Με δέκα παίκτες στην καριέρα μου με πάνω από 1.000 ματς δεν είχα ζήσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Απέναντι σε μία ομάδα όπως η Νιούκαστλ, σε μία τέτοια ατμόσφαιρα. Ήταν μία σούπερ εμφάνιση και δύο κορυφαία γκολ».

Ο Κλοπ είδε την ομάδα του να πετυχαίνει μια σπουδαία ανατροπή, κόντρα στο αριθμητικό μειονέκτημα από την αποβολή του Φαν Ντάικ που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο πρώτο μέρος, αλλά και κόντρα στις προκλήσεις που δέχθηκε από τον αντίπαλο πάγκο, χαρίζοντας ένα ζεύγος εικόνων που έγιναν viral.

Ο Τζέισον Τίνταλ, βοηθός του Έντι Χάου που εμφανίζεται συχνά πυκνά όρθιος δίνοντας οδηγίες ή πρωταγωνιστώντας σε... φασαρίες στην περιοχή των δύο πάγκων, έκανε χαρακτηριστικό νόημα στον Γερμανό να σωπάσει μετά το 1-0 της Νιούκαστλ με τον Γκόρντον στο 25', μετά από ένα τεταμένο ξεκίνημα και πολλά παράπονα και των δύο ομάδων από τον διαιτητή Τζον Μπρουκς.

Ο «Κλόπο», όμως, πήρε την πιο γλυκά εκδίκηση στο φινάλε. Ο Ντάργουιν Νούνιες έγινε η χρυσή αλλαγή των Reds και με δύο γκολ στο 81' και το 90+3' σφράγισε τη μεγάλη ανατροπή, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στον προπονητή του να απαντήσει στον Τίνταλ μετά το τελευταίο σφύριγμα, ανταποδίδοντας τη χειρονομία!

Jason Tindall, Newcastle's assistant coach, SHUSHED Jurgen Klopp after Newcastle scored in the first half and Liverpool was falling to pieces.



After the final whistle, Klopp returned the favor. 🤫 pic.twitter.com/7jW962klzv