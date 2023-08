Την απόκτηση του Μοχάμεντ Κούντους από τον Άγιαξ ανακοίνωσε η Γουέστ Χαμ, με τα Σφυριά να ολοκληρώνουν μια σπουδαία μεταγραφή, κάνοντας δικό τους έναν πολλά υποσχόμενο μεσοεπιθετικό.

Ολοκλήρωσε το «μπαμ» η Γουέστ Χαμ και προσγείωσε τον Μοχάμεντ Κούντους στο ανατολικό Λονδίνο! Τα Σφυριά συμφώνησαν με τον Άγιαξ στα 45 εκατομμύρια ευρώ και ανακοίνωσαν τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό, νικώντας κατά κράτος τους υπόλοιπους μνηστήρες του από τον κόσμο της Premier League.

