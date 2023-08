Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Ματέους Νούνιες της Γουλβς είναι η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Πορτογάλο μέσο των Λύκων.

Επιμένει η Μάντσεστερ Σίτι, δείχνει να θέλει να ντύσει πάση θυσία στα γαλάζια τον Ματέους Νούνιες. Στα πόδια του Πορτογάλου της Γουλβς, οι Πολίτες έχουν δει τον... εκλεκτό τους για την ενίσχυση της μεσαίας τους γραμμής και δεν το βάζουν κάτω παρά το πρώτο «άκυρο» των Λύκων.

Έτσι, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κατέθεσαν νέα πρόταση για τον 25χρονο, η οποία αγγίζει τα 60 εκατομμύρια ευρώ μαζί με το bonus. Μάλιστα, μεταδίδεται πως η Σίτι πλέον νιώθει αισιόδοξη για την ολοκλήρωση του deal παρά την επιθυμία της Γουλβς να μη χάσει μια από τις πολυτιμότερες μονάδες της.

EXCL: Manchester City submitted new bid for Matheus Nunes. Package around €60m with add-ons and club confident to get it done 🚨🔵🇵🇹 #MCFC



Personal terms agreed days ago, City optimistic — opening €50m plus €5m add ons bid was rejected.



Nunes remains City top target. pic.twitter.com/xsFH57GMVA