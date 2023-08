Στον «πάγο» μπήκε η μεταγραφή του Λούκας Πακετά στη Μάντσεστερ Σίτι μετά από έρευνα που άνοιξε η αγγλική ομοσπονδία για παραβίαση των κανόνων στοιχηματισμού από τον Βραζιλιάνο. Αφορμή υπήρξε η παρακάτω κίτρινη κάρτα.

Ο Λούκας Πακετά της Γουέστ Χαμ βρέθηκε αγκαλιά με μια ονειρική για τον ίδιο μεταγραφή, με τη Μάντσεστερ Σίτι έτοιμη να δαπανήσει για χάρη του 100 εκατομμύρια ευρώ!

Τα πάντα διαλύθηκαν ωστόσο, όταν έγινε γνωστό πως η FA ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του για εμπλοκή σε παράνομο στοιχηματισμό, παραβίαση δηλαδή των κανόνων της.

Τα πάντα μάλιστα ξεκίνησαν από την κίτρινη κάρτα που είδε ο Βραζιλιάνος στο περυσινό παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα, όταν έκανε ένα σκληρό τάκλιν από πίσω στον ΜακΓκιν.

Paqueta's yellow card that led to betting investigation it seems. So obvious. pic.twitter.com/6iqGEHwLDj

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται πως τη μέρα του συγκεκριμένου παιχνιδιού δημιουργήθηκαν πολλοί νέοι λογαριασμοί σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρίες τη Βραζιλία, οι οποίοι στοιχημάτισαν το μέγιστο ποσό στον συνδυασμό του να δεχθούν κίτρινη την ίδια αγωνιστική τόσο ο Πακετά όσο και ο, επίσης Βραζιλιάνος, Λουίς Ενρίκε της Μπέτις, κάτι που συνέβη.

Πάντως, για τους ίδιους λόγους η αγγλική ομοσπονδία ερευνά ακόμα δύο κίτρινες κάρτες που είδε ο Πακετά, η μια εξ αυτών στην πρεμιέρα της Γουέστ Χαμ κόντρα στην Μπόρνμουθ.

🚨Lucas Paquetá under investigation for ‘yellow card betting’. This is what he did in the 94th minute against Bournemouth last week…😬🫣pic.twitter.com/pcCVTxeMXy