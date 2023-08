Το ενδιαφέρον των ομάδων της Σαουδικής Αραβίας για τον Μέισον Γκρίνγουντ είναι αμφίβολο αν θα οδηγήσει σε μεταγραφή, καθώς οι υψηλά ιστάμενοι της Λίγκας θεωρούν πως η απόκτησή του μπορεί να βλάψει τη δημόσια εικόνα της χώρας.

Ο Μέισον Γκρίνγουντ δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί εκ νέου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την κοινή απόφαση των δύο πλευρών να μη συνεχιστεί η συνεργασία τους παρά την απαλλαγή του νεαρού στράικερ από τις κατηγορίες της σεξουαλικής επίθεσης και το υπέρ του πόρισμα των ερευνών που διεξήγαγαν οι Κόκκινοι Διάβολοι.

Η είδηση αυτή σήμανε αμέσως συναγερμό στους επίδοξους συλλόγους που θα κυνηγήσουν την προσθήκη του 22χρονου, πλέον, επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στον «πάγο» από τα τέλη του Ιανουαρίου του 2022. Κα ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, με την Αλ Ετιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ να προκύπτει αρχικά ως ενδιαφερόμενη κάτι που ο Άγγλος coach, διέψευσε μέσω social media.

Το διαφαινόμενο «φλερτ» των υπόλοιπων κλαμπ, ωστόσο, δύσκολα θα καταλήξει σε deal. Κι αυτό διότι σύμφωνα με το βρετανικό «TalkSport», οι ιθύνοντες της σαουδαραβικής Λίγκας βλέπουν με κακό μάτι την ενδεχόμενη απόκτηση του Γκρίνγουντ, καθώς αυτή θα μπορούσε να χαλάσει τη δημόσια εικόνα της χώρας, που προσπαθούν εντατικά να επιχρυσώσουν από φέτος το καλοκαίρι με τις μεταγραφές «μεγατόνων» και τα μεγαλεπίβολα σχέδια ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030.

