Η Λίβερπουλ δικαιώθηκε στην έφεσή της για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Αλέξις Μακ Άλιστερ κόντρα στη Μπόρνμουθ, με τον Αργεντινό πλέον να είναι ξανά διαθέσιμος για τον Κλοπ.

Στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ τέθηκε ο Αλέξις Μακ Άλιστερ για τον επερχόμενο αγώνα απέναντι στη Νιούκαστλ, παρά την απευθείας κόκκινη που αντίκρισε κόντρα στη Μπόρνμουθ.

Το φάουλ του απέναντι στον Ράιν Κρίστι είχε οδηγήσει στην αποβολή του στο β΄μέρος, σε μια απόφαση που προκάλεσε εξ αρχής πολλές διαμαρτυρίες από πλευράς Λίβερπουλ.

Οι Reds μάλιστα δεν έμειναν με τα χέρια σταυρωμένα κι έκαναν έφεση κατά της απόφασης, η οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Premier League.

Κάπως έτσι ο Μακ Άλιστερ είναι και πάλι διαθέσιμος για τον Γιούργκεν Κλοπ, θέτοντας γερή υποψηφιότητα για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα απέναντι στους Magpies στο «St' James Park».

Alexis Mac Allister will not serve a suspension after a successful appeal against the red card he received during Saturday’s victory over AFC Bournemouth.