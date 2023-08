Η πρώτη φετινή νίκη της Λίβερπουλ είχε... άγχος, μιας και οι Reds επικράτησαν 3-1 της Μπόρνμουθ με ανατροπή. Αποβλήθηκε ο ΜακΑλιστερ για τους γηπεδούχους. Τεσσάρα η Μπράιτον, τριάρα η Μπρέντφορντ.

Σπουδαία απόδοση δεν έπιασε, ωστόσο η Λίβερπουλ με εξαιρετικά διαστήματα πέρασε το εμπόδιο της Μπόρνμουθ (3-1) και πέτυχε την πρώτη φετινή της νίκη. Οι Reds βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αντέδρασαν ιδανικά, όπως συνέβη και στην αποβολή του ΜακΆλιστερ.

Η Μπόρνμουθ είχε το τέλειο ξεκίνημα, αφού με φουλ πίεση κατάφερε να πανικοβάλλει τη Λίβερπουλ και να βρεθεί μπροστά στο σκορ. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό ο Αντόνιο σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Τα λάθη συνεχίστηκαν και δυο λεπτά αργότερα, ο Σεμένιο με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Η Λίβερπουλ απάντησε με δοκάρι του Φαν Ντάικ, ωστόσο μέχρι και το 20ο λεπτό οι παίκτες του Κλοπ ήταν... μουδιασμένοι. Κακή κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς εμπνεύσεις και τους φιλοξενούμενους να μην ανησυχούν για τα μετόπισθεν.

Η Λίβερπουλ ισορρόπησε μετά το 20', ανέβασε ρυθμό, είχε μια καλή στιγμή με τον Ζότα στο 24', ωστόσο τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντίας δεν αστόχησε, αφού με υπέροχο γυριστό πέτυχε το 1-1.

What a goal from luiz Diaz to set Liverpool on level with Bournemouth



This is the best goal of the week so far 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/NqewE3BvJ5