H Λίβερπουλ τίμησε τη μνήμη του 26χρονου οπαδού της Έβερτον, Μάικλ Τζόουνς, ο οποίος σκοτώθηκε στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου της ομάδας του.

Ποδοσφαιρικός πολιτισμός από τη Λίβερπουλ και τους οπαδούς της. Ο 26χρονος οπαδός της «συμπολίτισσας» Έβερτον, Μάικλ Τζόουνς, σκοτώθηκε στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου της ομάδας του στο «Bramley Moore Dock», στο οποίο εργαζόταν και πριν τη σέντρα του αγώνα με την Μπόρνμουθ η αποστολή των Reds προεξέχοντος του Γιούργκεν Κλοπ πήγαν στο σημείο του θανάτου του για να αφήσουν λουλούδια.

Μάλιστα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης με τα Κεράσια οι οπαδοί της Λίβερπουλ χειροκρότησαν στη μνήμη του Τζόουνς, σήκωσαν πανό και τραγούδησαν το «You will never walk alone».

