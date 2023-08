Πιθανή εξήγηση στο ναυάγιο της μεταγραφής του Λούκας Πακετά στη Μάντσεστερ Σίτι δίνει αγγλικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για έρευνα της FA για παράνομα στοιχήματα του Βραζιλιάνου της Γουέστ Χαμ.

Περίπου τρεις μήνες μετά την τιμωρία αποκλεισμού του Άιβαν Τόνεϊ, ακόμα ένας ποδοσφαιριστής της Premier League... μπλέκει με έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό.

Ο λόγος για τον Λούκας Πακετά της Γουέστ Χαμ, οι ενδεχόμενες στοιχηματικές δραστηριότητες του οποίου θα μπουν στο μικροσκόπιο της Αγγλικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την Daily Mail. Υπενθυμίζουμε πως το παραμικρή σχετική δραστηριότητα παραβιάζει τους κανόνες της FA.

Η είδηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της πιθανής μεταγραφής του 25χρονου στη Μάντσεστερ Σίτι. Πολλά Μέσα μετέδωσαν πως ο Πακετά δεν θα γίνει τελικά Πολίτης, χωρίς να αναφέρονται σε συγκεκριμένο λόγο, ωστόσο τώρα η υπόθεση δείχνει να διαλευκάνεται. Αυτό που μένει να φανεί είναι το αποτέλεσμα της έρευνας της FA.

