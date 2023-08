Μια ανάσα από την απόκτηση του Ρομέο Λάβια βρίσκεται η Τσέλσι, η οποία είναι έτοιμη να βγάλει από τα ταμεία της 70 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του.

Έτοιμη να κάνει δικό της τον Ρομέο Λάβια είναι η Τσέλσι, η οποία θα βγάλει από τα ταμεία της 70 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του deal με τη Σαουθάμπτον.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 19χρονος μέσος αναμένεται να περάσει τις επόμενες ημέρες από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τους Μπλε. Υπενθυμίζουμε πως για τον ποδοσφαιριστή είχε ενδιαφερθεί έντονα και η Λίβερπουλ, με την οποία οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λάβια έχει εξαιρετική σχέση με τον Τζο Σιλντς, το στέλεχος προσλήψεων που τον πήρε στη Σαουθάμπτον και πλέον βρίσκεται στην Τσέλσι, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των Μπλε.

Roméo Lavia to Chelsea, here we go! Deal agreed between clubs on final fee short of £60m add-ons included — structure also agreed 🚨🔵🇧🇪



Lavia will undergo medical tests this week, just informed by clubs that the agreement has been reached.



Roméo said yes to Chelsea on Monday. pic.twitter.com/sH9wlpYlnk