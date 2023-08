Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τεν Χαγκ πάνω στη φάση του πέναλτι που δεν δόθηκε για τη Γουλβς, με τον Ολλανδό να... πλάθει μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας.

Σάλος ξέσπασε στο Νησί για την απόφαση ρέφερι και VAR να μην καταλογίσουν πέναλτι υπέρ της Γουλβς στο «Ολντ Τράφορντ», μετά από άστοχη έξοδο και σύγκρουση του Αντρέ Ονάνα με τον Σάσα Κάλαϊτζιτς στις καθυστερήσεις.

Το θέμα μάλιστα έφτασε μέχρι και την επιτροπή Διαιτησίας, η οποία τιμώρησε τον ρέφερι της αναμέτρησης αλλά και τους VARιστες με μια αγωνιστική, σε ηθική δικαίωση για τους Λύκους.

Παρόλα αυτά, ο Έρικ Τεν Χαγκ φαίνεται να έχει αντίθετη άποψη... πλάθοντας μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας. Συγκεκριμένα ο Ολλανδός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε μετά τον αγώνα πως η σύγκρουση επήλθε μεταξύ δυο παικτών της Γουλβς, με τον Ονάνα να μην έχει καμία ανάμειξη...

«Ο VAR είδε τη φάση και αποφάσισε να μην δώσει τίποτα. Οι δύο παίκτες της Γουλβς συγκρούστηκαν μεταξύ τους και ο Ονάνα δεν είχε καμία εμπλοκή» ανέφερε χαρακτηριστικά, με τις δηλώσεις του φυσικά να προκαλούν αντιδράσεις!

