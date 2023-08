Μια ανάσα από την απόκτηση του Νικολό Ζανιόλο με τη μορφή δανεισμού από τη Γαλατάσαραϊ βρίσκεται η Άστον Βίλα.

Η Άστον Βίλα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Γαλατάσαραϊ για την απόκτηση του Νικολό Ζανιόλο με τη μορφή δανεισμού.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Χωριάτες προσφέρουν 4 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό του 24χρονου μέσου στον τουρκικό σύλλογο. Επιπλέον στην πρόταση που έχει κατατεθεί η Άστον Βίλα επιθυμεί να συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς, η οποία και αναμένεται να φτάσει κοντά στα 27 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη σεζόν ο Ζανιόλο αγωνίστηκε σε 10 στο πρωτάθλημα Τουρκίας και σημείωσε πέντε γκολ.

