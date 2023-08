Η Τσέλσι διαλύει όλα τα κοντέρ με τη μεταγραφική της έξαρση επί ιδιοκτησίας Τοντ Μπόελι, προσεγγίζοντας το 1 δισ. ευρώ μόνο τον τελευταίο χρόνο κι έχοντας ξεπεράσει ήδη τα αντίστοιχα έξοδα της Μάντσεστερ Σίτι την τελευταία πενταετία!

Η μεταβίβαση της Τσέλσι από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς στον Τοντ Μπόελι ήταν σίγουρο πως θα επιβάλει ριζικές αλλαγές και βαθιά οικονομική επένδυση για να στηριχθεί η επόμενη μέρα του κλαμπ. Αυτό που συμβαίνει, όμως, τον τελευταίο χρόνο ξεπερνά κάθε προηγούμενο, με τον Αμερικανό μεγιστάνα και τη νέα διοίκηση των Λονδρέζων να κινούνται χωρίς φρένα στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας ξοδέψει ήδη σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ!

Η επικείμενη μεταγραφή του Μόιζες Καϊσέδο που «έκλεισε» στα 135 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, καθιστά τον μέσο από το Εκουαδόρ τον ακριβότερο παίκτη όλων των εποχών στο Νησί (μέχρι τον επόμενο). Μία μεταγραφή που εκτός των άλλων ήταν υπέρ-αρκετή για μια θεαματική προσπέραση, αυτή της Μάντσεστερ Σίτι, με το ποσό της Τσέλσι επί Μπόελι να είναι υψηλότερο από αυτό των Σίτιζενς τα τελευταία πέντε χρόνια!

