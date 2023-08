Έξαλλο έκανε η απόφαση του Κλοπ τον Σαλάχ να τον βγάλει ως αλλαγή από την αναμέτρηση κόντρα στην Τσέλσι, με τον Αιγύπτιο επιθετικό να αποχωρεί εμφανώς εκνευρισμένος.

Η απόφαση του Γιούργκεν Κλοπ να βγάλει από τον αγωνιστικό χώρο τον Μοχάμεντ Σαλάχ και να περάσει στη θέση του τον Έλιοτ στο 77' της αναμέτρησης μεταξύ της Λίβερπουλ και της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», έκανε έξαλλο τον Αιγύπτιο. Κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο 31χρονος επιθετικός πέταξε θυμωμένος τα tapes από τα χέρια του και δεν έδωσε το χέρι του στον Κλοπ.

Salah is absolutely fuming after being subbed off



pic.twitter.com/LMKuuY9fVO