Έτοιμη να σπάσει κάθε ρεκόρ και να κάνει τον Μόισες Καϊσέδο την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας στην Premier League είναι η Τσέλσι, που βρίσκεται μια ανάσα από το να βγει νικήτρια στο σίριαλ του μέσου της Μπράιτον.

Μετά από μια σειρά από ανατροπές η... δραματική υπόθεση της μεταγραφής του Μόισες Καϊσέδο δείχνει πως βαδίζει προς το τέλος της. Και το τέλος φαίνεται πως θα βρει νικήτρια την Τσέλσι και όχι τη Λίβερπουλ, παρ'ότι οι Ρεντς είχαν δώσει τα χέρια με την Μπράιτον.

Η προτεραιότητα του 21χρονου ήταν να να γίνει κάτοικος «Στάμφορντ Μπριτζ» και, όπως μεταδίδει η Telegraph, οι Λονδρέζοι ετοιμάζουν μυθική πρόταση ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ για να τον ντύσουν στα Μπλε, ξεπερνώντας την προσφορά του συλλόγου από το Μέρσισαϊντ.

Αν όντως συμβεί αυτό, οι Γλάροι αναμένεται να πουν το «ναι» και να δώσουν το πράσινο φως για την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας στο Νησί! Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως όλες οι πλευρές βρίσκονται μια ανάσα από την τελική συμφωνία.

