Επιμένει για τον Λούκας Πακετά η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση προς τη Γουέστ Χαμ για να κάνει δικό της τον Βραζιλιάνο μέσο.

Δεν το... βάζει κάτω η Μάντσεστερ Σίτι και κινείται ταχύτατα για να ντύσει στα «γαλάζια» τον Λούκας Πακετά και να ενισχύσει τη μεσαία της γραμμή. Ωστόσο, η Γουέστ Χαμ δεν δείχνει διατεθειμένη να χάσει εύκολα τον Βραζιλιάνο μέσο.

Όπως μεταδίδει το Foot Mercato, οι Πολίτες, μετά την πρώτη πρόταση ύψους 80 εκατ. ευρώ, ανέβασαν την προσφορά τους στα 100 εκατομμύρια! Τα Σφυριά πάντως εξακολουθούν να μην ικανοποιούνται οικονομικά. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως υπάρχει αισιοδοξία σε όλες τις πλευρές ότι το deal θα «κλείσει».

