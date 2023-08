Η Τσέλσι έχει υποβάλει προσφορά ύψους 55 εκατ. ευρώ για τον 19χρονο μέσο της Σαουθάμπτον, Ρομέο Λάβια, που βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Λίβερπουλ.

Η Τσέλσι κατέθεσε προσφορά 48 εκατομμυρίων λιρών (55 εκατ. ευρώ) για τον Ρομέο Λάβια, πλησιάζοντας την τιμή πώλησης που έχει θέση η Σαουθάμπτον (57 εκατ.) και ελπίζει να... ξεπεράσει τη Λίβερπουλ στην κούρσα για τον 19χρονο μέσο.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο σύλλογος του «Άνφιλντ» έκανε μια σειρά από σταδιακά βελτιωμένες προσφορές για τον νεαρό αλλά εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά τουλάχιστον 4 εκατ. για την επίτευξη του deal και κάπου εδώ μπαίνει η επιθυμία του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να ανανεώσει τη μεσαία γραμμή της Τσέλσι, με τον Λάβια να προορίζεται να δίπλα στον Καϊσέδο στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ταλαντούχος άσος έχει εξαιρετική σχέση με τον Τζο Σιλντς, το στέλεχος προσλήψεων που τον έφερε στη Σαουθάμπτον και τώρα βρίσκεται στην Τσέλσι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των «Μπλε».

Η Λίβερπουλ, από πλευράς της έχει μάλλον απογοητευτεί στις προσπάθειές της να αποκτήσει τον 19χρονο μέσο και έχει δει τρεις προσφορές να απορρίπτονται για έναν παίκτη που έχει κάνει μόλις 29 εμφανίσεις στην πρώτη κατηγορία.

£45M bid rejected from Liverpool ❌

£48M bid sent by Chelsea ⏱️



The battle to sign Southampton midfielder Romeo Lavia is heating up, as Chelsea enter the race, but their bid is expected to be rejected as Southampton hold out on their £50m valuation. pic.twitter.com/LyeGsOhNOm