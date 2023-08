Μια «ανάσα» από τη μεταγραφή του στη Γουέστ Χαμ βρίσκεται ο Γουόρντ Πράους, ο οποίος τα έχει βρει σε όλα με τα Σφυριά και σύντομα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Κοντά στην απόκτηση του Τζέιμς Γουόρντ Πράους βρίσκεται η Γουέστ Χαμ, με τον 28χρονο μέσο να αναμένεται να είναι ο... φυσικός αντικαταστάτης του Ντέκλαν Ράις στη μεσαία γραμμή των Σφυριών.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος μέσος θα αποχωρήσει για πρώτη φορά μετά το 2012 από το «Σεντ Μέρις» και εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στη Γουέστ Χαμ. Τα Σφυριά θα βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του.

Αυτή αναμένεται να είναι η δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή της Γουέστ Χαμ, μετά τον Νίκολα Βλάσιτς ο οποίος αποκτήθηκε από την Τορίνο.



West Ham completed the agreement to sign James Ward-Prowse for £30m — here we go 🚨⚒️ #WHUFC



Personal terms verbally agreed, time to prepare and check documents soon.



Medical to be booked this week, as @JacobSteinberg reported. pic.twitter.com/OtJqMWzKpF