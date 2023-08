Η Γουέστ Χαμ ενδιαφέρεται «ζεστά» τόσο για τον Χάρι Μαγκουάιρ όσο και για τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και, σύμφωνα με το Athletic, έκανε συνολική πρόταση 70 εκατομμυρίων ευρώ για να τους κάνει δικούς της.

Ψάχνει διπλό «χτύπημα» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η Γουέστ Χαμ. Τα Σφυριά ήδη «έκλεισαν» την πρώτη τους μεταγραφή, τον Μεξικανό Έντσον Άλβαρες, ωστόσο δεν προτίθενται να μείνουν εκεί.

Σύμφωνα με το Athletic λοιπόν, η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες έχει βάλει στο μάτι και τον Χάρι Μαγκουάιρ και τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, ενώ κατέθεσε πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ για να τους κάνει δικούς της.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι, με βάση τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ήδη απέρριψαν την πρόταση για τον Σκωτσέζο μέσο, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με τον Μόγιες να θέλει να προσγειώσει το δίδυμο στο Λονδίνο.

