Στην Τσέλσι ο Ρόμπερτ Σάντσες της Μπράιτον

Η Τσέλσι ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Ρόμπερτ Σάντσεθ από την Μπράιτον, ο οποίος έρχεται στην ομάδα του Λονδίνου για να συνθέσει δίδυμο από τα δοκάρια του με τον συμπατριώτη του Κέπα. Ο Ισπανός κίπερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας επτά ετών.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών επετεύχθη την Πέμπτη (05/08), όταν οι «γλάροι» αποφάσισαν να αποδεχθούν την πρόταση των 23 εκατ. ευρώ περίπου για τον ποδοσφαιριστή τους.

Ο 25χρονος Ισπανός τερματοφύλακας βρισκόταν στην Μπράιτον την τελευταία δεκαετία, αφού η αγγλική ομάδα τον είχε αποκτήσει από τους νέους της Λεβάντε το καλοκαίρι του 2013.

Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε 25 συμμετοχές κρατώντας οκτώ φορές ανέπαφη την εστία του.

