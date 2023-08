Η Τότεναμ κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για τη μεταγραφή του 21χρονου αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού Μίκι Φαν ντε Βεν, αντί 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Επένδυση της Τότεναμ στο κέντρο της άμυνας. Η ομάδα του Άγγελου Ποστέγολου συμφώνησε προφορικά με τη Βόλφσμπουργκ για τη μεταγραφή του 22χρονου Μίκι Φαν ντε Βεν και πλέον απομένει η οριστικοποίηση του «deal» με υπογραφές.

Η συμφωνία των δυο πλευρών για τον αριστεροπόδαρο κεντρικό μαυντικό είναι στα 50 εκατομμμύρια ευρώ, συν τα μπόνους. Ο νεαρός σέντερ μπακ, που μπορεί να παίξει και ως αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας, θα ταξιδέψει άμεσα για το Λονδίνο, θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο.

Οι Λύκοι τον απέκτησαν τον Αύγουστο του 2021 αντί 3,5 εκατομμύριων ευρώ από την Φόλενταμ και δυο σεζόν αργότερα θα έχουν περισσότερο από δεκαπλάσιο κέρδος. Ο έντεκα φορές διεθνής με την U21 των Οράνιε μέτρησε την προηγούμενη σεζόν 33 εμφανίσεις στην Bundesliga, με ένα γκολ και δυο ασίστ.

Micky van de Ven to Tottenham, here we go! Verbal agreement in place for €50m package add-ons included, Dutch CB to travel in the next 24h for medical ⚪️🇳🇱



Contract agreed until 2028, deal done with José Fortes Rodriguez from Raiola.



Wolfsburg set to prepare documents soon. pic.twitter.com/ZE9KyixlzT