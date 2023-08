Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, νευρίασε με οπαδούς της Λίβερπουλ που του ζήτησαν να υπογράψει αυτόγραφο αλλά δεν κρατούσαν σταθερά τη φανέλα.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται αυτή την στιγμή σε περιοδεία προετοιμασίας στη Σιγκαπούρη. Στην τελευταία τους φιλική αναμέτρηση ηττήθηκε 4-3 από την Μπάγερν Μονάχου, με τους πρωταθλητές της Μπουντεσλίγκα αρπάζουν τη νίκη στο τέλος. Στο τέλος του αγώνα, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter ο προπονητής των Reds να κατεβαίνει από το λεωφορείο της ομάδας πριν πάει στους συγκεντρωμένους φιλάθλους για να υπογράψει μερικά αυτόγραφα. Ο Γερμανός προπονητής πηγαίνει προς τους οπαδούς και ακούγεται να λέει: «Πολύ γρήγορα. Δεν έχω χρόνο». Οι οπαδοί του δίνουν ένα μαρκαδόρο και του παρουσιάζουν μια φανέλα της Λίβερπουλ για να υπογράψει, αλλά φαίνεται πως δεν την κρατούν καλά και τούς πέφτει ενώ ο Κλοπ πηγαίνει να υπογράψει πάνω της. «Και πρέπει να κρατάς τη φανέλα», λέει ο Κλοπ ενώ τους κοιτάζει αμήχανους. «Συγγνώμη Κλοπ», ακούγονται να λένε στον προπονητή της Λίβερπουλ.

Δείτε το βίντεο:

Klopp: “You have to hold the fucking shirt”



😂😂 pic.twitter.com/f9OoNLeBay