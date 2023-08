Η Τσέλσι εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Τάιλερ Άνταμς από τη Λιντς, καθώς όπως όλα δείχνουν οι επαφές της με την Μπράιτον για τον Καϊσέδο οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Στο «στόχαστρο» της Τσέλσι βρίσκεται ο μέσος της Λιντς, Τάιλερ Άνταμς.

Ο Μόισες Καϊσέδο βρίσκεται καιρό τώρα «ψηλά» στη μεταγραφική λίστα των Μπλε για την ενίσχυσή τους στη μεσαία γραμμή, ωστόσο μέχρι στιγμής η μεταγραφή του δείχνει να «κολλάει», με αποτέλεσμα η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο να στρέφει αλλού το ενδιαφέρον της. Ο Αμερικανός μέσος βρίσκεται στα «ραντάρ» και της Άστον Βίλα, με τον προπονητή της Ουνάι Έμερι να επιθυμεί την απόκτησή του. Η Τσέλσι είναι έτοιμη να προσφέρει 25 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Υπενθυμίζουμε πως η Λιντς τερμάτισε 19η στην Premier League την περασμένη σεζόν και υποβιβάστηκε, με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του.

Ο Άνταμς ήταν ένα από τα βασικά «γρανάζια» της Λιντς από τότε που μετακόμισε στο Νησί από τη Λειψία το καλοκαίρι του 2022 και κατέγραψε συνολικά 24 εμφανίσεις στην Premier League την περασμένη σεζόν.



Chelsea are considering the possibility of signing #USMNT midfielder Tyler Adams from Leeds United as they remain deadlocked in talks with Brighton & Hove Albion about Moises Caicedo.



