Την περίπτωση του Λέον Γκορέτσκα έχει ξεχωρίσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον χώρο της μεσαίας γραμμής, σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports».

Στο φουλ δουλεύουν οι μηχανές για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία δεν αρκείται στις προσθήκες των Μάουντ, Ονάνα και (φαινομενικά) Χόιλουντ και έχει προσθέσει ακόμα ένα όνομα για να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν.

Ο λόγος για τον Λέον Γκορέτσκα, με τον μέσο της Μπάγερν να βλέπει τον ρόλο του στην ομάδα να υποβαθμίζεται κάτω από τον Τόμας Τούχελ που προκρίνει το δίδυμο Κίμιχ - Λάιμερ για τη νέα μεσαία γραμμή των Βαυαρών.

Παρά την ακράδαντη επιθυμία του ίδιου να παραμείνει στο Μόναχο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στη Μπάγερν ενδεχομένως να τον αναγκάσουν να δει με... άλλο μάτι την πόρτα της εξόδου και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί μια λύση για μια νέα αρχή.

Σε αντίθεση άλλωστε με τον Τούχελ, ο Τεν Χαγκ πρόκειται για μεγάλο φαν του Γερμανού χαφ και έχει κυκλώσει το όνομά του ως μια ιδανική περίπτωση για ενίσχυση στον χώρου του κέντρου.

Παράλληλα στο Μάντσεστερ δουλεύουν και πάνω στην υπόθεση του Άμραμπατ, αν και προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Μαροκινός επηρεάζει έμμεσα ή άμεσα τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωση του Γκορέτσκα.

ManUtd never lost their focus on Leon #Goretzka! Understand the 28 y/o is still on the list of the club. #MUFC



➡️ Goretzka wanted to stay 100 % - but the last ten days have clearly shown that he won’t be a starter under Tuchel for now. Tuchel is planning with Kimmich/Laimer and… pic.twitter.com/KeJh7GdYR0