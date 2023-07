Ο Τζόρνταν Χέντερσον άφησε τη Λίβερπουλ για τη Σαουδική Αραβία και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ θα είναι ο νέος αρχηγός του συλλόγου.

Το φετινό καλοκαίρι αποχώρησαν οι δύο αρχηγοί των Reds. O Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος αποχώρησε με μεταγραφή στην Αλ Ετιφάκ και ο Τζέιμς Μίλνερ που έμεινε ελέυθερος και θα συνεχίσει στη Μπράιτον. Ετσι, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ πήρε τη σκυτάλη και θα είναι ο πρώτος αρχηγός, ενώ ο Τρεντ Αλεξάντερ - Άρνολντ θα ακολουθεί.

“I think to give that responsibility to him could definitely even more benefit him as well. So it’s a very good choice." @VirgilvDijk on @TrentAA ⤵