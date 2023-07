Την απόκτηση του Ρόμπερτ Σάντσεθ εξετάζει η Τσέλσι, η οποία φέρεται να έχει κάνει επίσημη πρόταση στον Ισπανό τερματοφύλακα.

Η Τσέλσι φέρεται να έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον τερματοφύλακα της Μπράιτον, Ρόμπερτ Σάντσεθ.

Οι Μπλε θα κινηθούν για την απόκτηση τερματοφύλακα στο μεταγραφικό παζάρι μετά και την αποχώρηση του Εντουάρντ Μεντί. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τσέλσι φέρεται να έκανε επίσημη πρόταση στους Γλάρους για τον Ισπανό τερμαφοτοφύλακα, ο οποίος είναι εκτός πλάνων του Ντε Τσέρμπι και δεν έχει πάρει μέρος στην προετοιμασία της ομάδας στην Αμερική. Την ίδια ώρα που η Μπράιτον απέκτησε τον Μπαρτ Βέρτμπρούγκεν για τη θέση του αναπληρωματικού τερματοφύλακα.

Chelsea have sent formal bid for Robert Sánchez to Brighton. Negotiations are ongoing — told Sánchez has already accepted Chelsea as destination 🚨🔵 #BHAFC



Brighton hope for Sánchez to leave this summer.



🇪🇨 Chelsea and Brighton remain in talks also for Moisés Caicedo. pic.twitter.com/LUtaj6fCpk