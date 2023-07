Premier League: Με «άρωμα» Μουντιάλ και πολλά λεπτά καθυστερήσεων στους αγώνες της

To παράδειγμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναμένεται να ακολουθήσει η Pemier League, η οποία αποφάσισε στους αγώνες της να κρατούνται περισσότερες καθυστερήσεις.

Στα βήματα του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ βαδίζει η Premier League!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Αγγλία και το «Sky Sports», από τη νέα σεζόν θα υπάρξει οδηγία της διοργανώτριας αρχής προς τους διαιτητές ώστε να κρατάνε μεγαλύτερο χρόνο καθυστερήσεων στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, με σκοπό να μειωθεί ο χαμένος χρόνος.

Επιπλέον θα υπάρξει μεγαλύτερη αυστηρότητα προς τους παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία. Μεγαλύτερη επιτήρηση στους πάγκους, μιας και δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τα όρια, ούτε και να σηκώνονται οι αναπληρωματικοί και το επιτελείο. Θα κρατείται έξτρα χρόνος για διαμαρτυρίες, για τα φάουλ που αποφέρουν τραυματισμούς παικτών, οι οποίοι θα μένουν στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα κρατείται μεγάλος αριθμός καθυστερήσεων και στα δύο ημίχρονα και τα παιχνίδια θα διαρκούν πάνω από 100 λεπτά συνολικά. Ο χρόνος των καθυστερήσεων θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά στο σύνολό τους, ενώ θα κρατείται έξτρα χρόνος για τους πανηγυρισμούς που πλέον έχουν γίνει μεγαλύτεροι σε διάρκεια.

New referee guidelines for the Premier League and EFL will see a crackdown on time-wasting and dissent, with World Cup-style amounts of injury-time ⌛