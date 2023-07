Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ράσμους Χόιλουντ, καθώς είναι κοντά σε συμφωνία με την Αταλάντα, ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πιο κοντά από ποτέ στην μεταγραφή του Ράσμους Χόιλουντ! Η Παρί Σεν Ζερμέν προσπάθησε να μπει «σφήνα», όμως σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Foot Mercato» Σάντι Αούνα οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι έτοιμοι να «κλείσουν» οριστικά τη συμφωνία με την Αταλάντα.

Η χρυσή τομή αναμένεται να είναι στα 75 εκατομμύρια ευρώ, με τα 65 εκατ. να είναι «φιξ» και τα υπόλοιπα 10 με την μορφή κάποιων μπόνους. Ο 20χρονος σέντερ φορ αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, έως το 2028, με οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο.

🚨🔵⚫️🇩🇰 #SerieA |



◉ Manchester United are close to complete Rasmus Højlund deal. Both parties are very confident to seal the deal.



◉ Contract of 5 years + 1 and the deal could be finalised around €65M + 10M of bonuses.https://t.co/zg76EmhO6M pic.twitter.com/geosRyemFc